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Тарифы на импорт автомобилей и комплектующих сильно ударят по ценам
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Тарифы на импорт автомобилей и комплектующих сильно ударят по ценам 

Investing.com Россия 3 часа назад
Investing.com — Согласно последним исследованиям, введение 25%-х тарифов на импорт автомобилей и запасных частей в США следом за уже существующими тарифами на сталь и алюминий повысит цены самых продаваемых автомобилей в диапазоне от $1400 до $7000.
Исследование, проведенное Институтом мировой экономики Петерсона, показало, что цены вырастут независимо от того, импортируется ли автомобиль или производится в США, поскольку все автомобили содержат импортные компоненты.
Вот как тарифы отразятся на ценах самых популярных автомобилей 2017 года.
Honda (T:7267) Civic с объемом продаж почти 378 тысяч автомобилей за прошлый год подорожает на $1700, поскольку 40% ее узлов и агрегатов импортируются в страну.
Компактный кроссовер Toyota (T:7203) RAV 4 содержит 65% импортных комплектующих. Цена вырастет примерно на $3400.
Кроссовер премиум класса Lexus NX практически целиком состоит из импортируемых комплектующих, что приведет к приросту стоимости на $7300.
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