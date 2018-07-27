Тарифы на импорт автомобилей и комплектующих сильно ударят по ценам

Investing.com — Согласно последним исследованиям, введение 25%-х тарифов на импорт автомобилей и запасных частей в США следом за уже существующими тарифами на сталь и алюминий повысит цены самых продаваемых автомобилей в диапазоне от $1400 до $7000.

Исследование, проведенное Институтом мировой экономики Петерсона, показало, что цены вырастут независимо от того, импортируется ли автомобиль или производится в США, поскольку все автомобили содержат импортные компоненты.

Вот как тарифы отразятся на ценах самых популярных автомобилей 2017 года.

Honda (T:7267) Civic с объемом продаж почти 378 тысяч автомобилей за прошлый год подорожает на $1700, поскольку 40% ее узлов и агрегатов импортируются в страну.

Компактный кроссовер Toyota (T:7203) RAV 4 содержит 65% импортных комплектующих. Цена вырастет примерно на $3400.