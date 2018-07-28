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Концерн BMW начал кампанию по отзыву автомобилей из России
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Концерн BMW начал кампанию по отзыву автомобилей из России 

Car.ru 55 минут назад
Фото: Car.ru
Причиной стали некоторые неполадки в комплектующих узлах двигателей.
Под отзывную программу попали семерки и пятерки от BMW, а также представители Mini — хэтчбек и кроссовер Mini Continental. Автомобили упомянутых моделей были проданы дилерами за три предыдущих месяца.
Проблемы коснулись работы датчика положений в коленчатом вале. Производитель самостоятельно обнаружил угрозу брака, и теперь хочет предупредить возможные неприятности обладателей колесных средств.
Для этого BMW предлагает хозяевам 215 машин произвести бесплатную замену датчика на сертифицированных СТО. Перечень VPN проблемного транспорта можно найти на официальном ресурсе Росстандарта.
Также немецкий концерн предупреждает о рисках, подстерегающих владельцев купленных недавно (апрель-июль) кроссоверов X3 или X4. В 113 машинах обнаружена угроза попадания воздуха в тормозную систему. Поэтому необходима дополнительная бесплатная прокачка.
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