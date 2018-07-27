Jaguar раскрыл российские цены на первый серийный электромобиль марки

Компания Jaguar Land Rover раскрыла российские цены на свой первый серийный электромобиль Jaguar I-Pace. Они составят от 5,825 млн руб. до 7,353 руб. без учета дополнительных опций, сообщил автопроизводитель.

Дилеры марки начали принимать заказы, компания получила запросы от около 400 потенциальных покупателей электромобиля, уточнил RNS официальный представитель Jaguar Land Rover в России.

«Компания через сайт получила около 400 запросов от потенциальных покупателей в России модели I-Pace. Продажи начнутся в конце 2018 года», — сказал он.

Запас хода первого серийного электромобиля Jaguar составляет до 480 км, а быстрая зарядка позволяет за 40 минут пополнить разрядившуюся батарею до 80%. Мощность двух электродвигателей составляет 400 л.с.

Автомобиль на российском рынке будет представлен в четырех комплектациях. Компания Jaguar Land Rover провела презентацию модели I-Pace 1 марта 2018 года, а спустя неделю электрокар был представлен на автосалоне в Женеве.