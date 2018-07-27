Российское подразделение Volkswagen начнет поставлять автомобили в Казахстан

Компания Volkswagen Group Rus стала официальным поставщиком легковых и легких коммерческих автомобилей Volkswagen на рынок Казахстана, сообщил автопроизводитель.

Ранее поставки автомобилей Volkswagen осуществлялись через казахстанскую компанию Mercur Auto. Она также является официальным дилером Volkswagen в трех городах Казахстана.

Официальный представитель Volkswagen в России Андрей Гордасевич пояснил RNS, что решение об изменении схемы поставок автомобилей в Казахстан связано со стратегий группы по развитию региональных рынков.

«Благодаря статусу официального поставщика Volkswagen Group Rus может реализовывать в Казахстане новую стратегию продаж и послепродажного обслуживания. В ближайшее время будут налажены поставки автомобилей и запасных частей с производственных площадок концерна Volkswagen в России и Европе», — говорится в сообщении.

В настоящее время на территории Казахстана автомобили Volkswagen представлены в шести дилерских центрах: Mercur Auto (Алматы, Астана, Атырау), AutoMir Center (Караганда), AutoDom Motors (Костанай) и Eurasia Motor Zhaik (Уральск).

Продажи новых автомобилей Volkswagen в Казахстане в прошлом году составили 1,5 тыс. штук по сравнению с почти 2 тыс. штук в 2016 году.