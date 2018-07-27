Житель Чечни продаёт трофейный кабриолет с портретом Кадырова

Продавец предлагает приобрести немецкий автомобиль VANDERER времён Второй Мировой войны за 3 миллиона рублей. Он рассказал, что автомобиль достался ему от деда, а тот купил его у советского военнослужащего, который конфисковал машину у офицера немецкой танковой армии под Малгобеком.

«Конечно, многое мы заменили: установили новые фары, обновили салон, сделали аэрографию с портретом Ахмата Кадырова на коне, поставили новый двигатель. Кузов автомобиля остался без изменения. Цена, кстати, договорная», — поделился продавец автомобиля Умар из посёлка Радужного в Чечне.

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