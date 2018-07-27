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АвтоВАЗ вернется к «безвтыковым» моторам
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АвтоВАЗ вернется к «безвтыковым» моторам 

Вести.Ru 27 июля 2018
Фото: © АвтоВАЗ
Нынешние моторы АвтоВАЗа только ленивый не ругал за утрату способности переносить обрыв ремня ГРМ без последствий. И теперь завод решил вернуться к конструкции, с которой при обрыве ремня не происходит "Сталинград".
Такие моторы зовут "безвтыковыми", то есть при обрыве ремня ГРМ клапаны не "втыкаются" в поршни, в днищах которых на этот случай предусмотрены специальные проточки.
У АвтоВАЗа такие моторы раньше были, но после после модернизации и установки облегченной шатунно-поршневой группы уже не было гарантии, что клапаны не загнет после встречи с поршнями.
И вот теперь в Тольятти решили вернуть "безвтыковые" моторы, пишет CARscope.ru со ссылкой на свои источники. Поставщик завода, компания Federal Mogul, освоила производство поршней с выточками (лунками, цековками) в днище, которые позволят клапанам остаться целыми при обрыве ремня ГРМ.
Новая поршневая группа пойдет сразу на несколько моторов. Это 8-клапанный ВАЗ-11186 мощностью 87 л. с. и 16-клапанные моторы ВАЗ-21126 с отдачей 98 л. с. и ВАЗ-21127, выдающий 106 л. с., которые устанавливают на семейство автомобилей Kalina и Granta.
Брат 127-го мотора — 106-сильный двигатель ВАЗ-21129, предназначенный для Vesta и Xray, — тоже должен получить "безвтыковую" версию в ближайшее время. А вот новый агрегат ВАЗ-21179 объемом 1,8 л и мощностью 122 л. с. пока обойдется старой поршневой группой.
Доработанные моторы представят вместе с рестайлинговой Granta на Московском автосалоне в августе.
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