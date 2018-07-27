Седану Suzuki Ciaz добавили «премиальности»: новые фото

Официальная премьера рестайлинговой «четырехдверки» Suzuki намечена на вторую половину августа. По предварительным данным, седан получил новый двигатель.

«Четырехдверку» Suzuki выпускают с 2014 года, она построена на той же «тележке», что и кроссовер SX4 второй генерации. В 2017-м модель обновили для Китая, там она зовется Alivio. Вторым рынком для посвежевшего седана станет Индия, где его продают под именем Ciaz. Причем у индийской версии своя программа рестайлинга. Очередные шпионские фото новинки опубликовало издание Autoportal.

Как и «поднебесный» Alivio, индийский Ciaz получил новую радиаторную решетку, однако у последней модели решетка не продолжается до нижней кромки бампера. Еще у «индийца» обновили фары — форма прежняя, но в них появились светодиодные полоски дневных ходовых огней. У китайского седана головную оптику не тронули. Задние фонари у дореформенных Alivio и Ciaz отличались, рестайлинговая же индийская «четырехдверка» теперь щеголяет фонарями от «китайца». Кроме того, на бамперах Ciaz имеются хромированные вставки.

Салон Suzuki Alivio доработке не подвергся, там появилась лишь новая мультимедиа-система. Интерьер Ciaz освежили за счет полоски «под дерево», плюс у седана слегка модернизировали «приборку». По предварительным данным, в список оборудования индийской версии вошел круиз-контроль (у Alivio он был изначально).

Ожидается, что в Индии Ciaz предложат с новой бензиновой «четверкой» K15B 1.5 (105 л.с., 138 Нм), которая придет на смену мотору 1.4 (92 л.с., 130 Нм). Коробки, вероятно, будут прежние — пятиступенчатая «механика» или четырехступенчатый «автомат». Также в линейке Ciaz останется турбодизель Fiat 1.3 мощностью 90 л.с., он сочетается с 5КВП. Предполагалось, что у Ciaz будет новый дизельный мотор 1.5 (заводской индекс — E15A), однако, как сообщают индийский СМИ, машины с таким двигателем появятся лишь в следующем году. Кстати, нынешний фиатовский дизель Ciaz оснащен «мягкой» гибридной системой SHVS, которая использует встроенный стартер-генератор и вырабатывает электричество за счёт рекуперации кинетической энергии торможения. Такая же система появится и у бензинового мотора K15B. Китайский Alivio после рестайлинга сохранил «атмосферник» 1.6 (122 л.с.), работающий в паре с 5КВП или 6АКП.

Седаны для Индии производят на местном заводе компании Maruti Suzuki («дочка» Сузуки), официальная премьера обновленной «четырехдверки» состоится в середине августа. Цена пока не объявлена. Дореформенный Ciaz стоит от 783 000 рупий, что эквивалентно примерно 717 000 рублей по актуальному курсу. Посвежевший седан, вероятно, окажется чуть дороже. Позже рестайлинговая модель доберется до Таиланда, ЮАР и некоторых стран Латинской Америки. Вероятно, на остальных рынках седан обновится так же, как в Индии.

Напомним, в России тоже собирались продавать «четырехдверку» Suzuki: у нас она должна была появиться в 2016-м под именем Alivio. Однако на российский рынок модель так и не вышла, о планах поставлять седан в РФ в компании больше не сообщали.

Ранее Maruti Suzuki опубликовала видео, в котором мелькает обновленный Ciaz.

По материалам: www.kolesa.ru