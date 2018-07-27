В Казань приходит каршеринг Timcar. Стоимость аренды — 7 рублей в минуту

В первое время будет пять машин Datsun . Фото: timcar.ru Скоро в Казани заработает каршеринг под франшизой Timcar. В первое время будет пять машин Datsun on-Do с автоматической коробкой передач.

Стоимость аренды — 7 рублей в минуту. В цену включен бензин. После 90 км нужно будет платить по 7 рублей за километр. Есть еще суточный тариф — 2 000 рублей. В него включены 150 км и бензин, сообщает пресс-служба Timcar.

Каршеринг — это аренда автомобиля, при которой не нужно идти в офис компании и заполнять кипу бумаг. Можно найти ближайший свободный автомобиль, сесть в него и уехать.

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