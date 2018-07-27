Новый пикап JAC T6 ожидается в России осенью

Рамный полноприводный пикап JAC T6 казахстанской сборки должен добраться до России осенью. Об этом сообщила пресс-служба компании-производителя «Сарыарка-Автопром». По данным источника «Российской газеты», старт продаж в нашей стране запланирован на октябрь 2018 года.

Ранее представитель компании «Джак автомобиль» рассказал изданию о том, что машину уже привезли в Россию для сертификации. Однако на данный момент соответствующее Одобрение типа транспортного средства в базе Росстандарта не появилось.

JAC T6 — классический пикап с пятиместной четырехдверной кабиной и кузовом на лонжеронной раме. Основные размеры составляют 5315 х 1830 х 1815 мм, дорожный просвет достигает 216 мм. Грузоподъемность — 820-900 кг. У автомобиля предусмотрен задний и полный привод с раздаточной коробкой. Оснащается пикап 2,0-литровыми двигателями JAC-Navistar с турбонаддувом на выбор. Бензиновый развивает мощность до 190 л.с., дизельный — 138 л.с. Оба агрегата работают с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Машина получила салон в стиле внедорожников JAC с тачскрином мультимедийной системы, «мультирулем», климат-контролем, подлокотником, кожаной отделкой.