Минимум изменений: обновлённый кросс Suzuki Vitara раскрыли до премьеры

В Сеть выложили фотографии рестайлингового «паркетника» Suzuki без какого-либо камуфляжа. Официальная премьера модели должна состояться позже в этом году. Снимки стандартного посвежевшего кросса Vitara оказались в распоряжении австралийского портала CarAdvice. Как отмечает издание, фото взяли с некоего «правительственного сайта». Судя по кадрам, внешне «паркетник» изменился несильно: модель получила новую радиаторную решетку с вертикальными клиньями в стиле Suzuki SX4 и «заряженной» Vitara S, иной передний бампер. Задние фонари теперь полностью красные, хотя, не исключено, что такое решение будет применяться только в Австралии. Фотографий интерьера пока нет. Скорее всего, в салоне появилась новая мультимедийная система с большим тачскрином.

По предварительным данным, двигатели у Suzuki Vitara тоже прежние. Стандартный кросс оснащается бензиновым четырехцилиндровым «атмосферником» 1.6 мощностью 120 л.с. (в РФ — 117 л.с.), который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом». Под капотом «спортивной» Vitara S установлена «турбочетверка» 1.4 Boosterjet с отдачей в 140 л.с., этот мотор сочетается с 6КВП или 6АКП. Также в некоторых странах кроссовер доступен со 120-сильным дизелем 1.6. Со всеми моторами у модели может быть передний или полный привод.

В Suzuki обновленный «паркетник» пока не анонсировали. Ожидается, что кросс дебютирует до конца текущего года. Возможно, посвежевшую Витару привезут на Парижский автосалон, который откроется для публики в октябре. Кстати, именно в Париже состоялась мировая премьера модели — кроссовер дебютировал в 2014-м. «Паркетник» Vitara является бестселлером Suzuki — как в Европе, так и в России. В Старом свете в 2017-м реализован 72 301 кроссовер, что на 798 машин меньше, чем годом ранее. Впрочем, в 2018-м европейские продажи подросли: в январе-июне клиентам передано 33 000 авто — на 1 685 штук больше, чем годом ранее. В России в 2017 году продано 3 492 кросса Suzuki Vitara (на 170 машин меньше, чем в 2016-м), в январе-июне 2018-го — 1 658 «паркетников» (на 187 авто больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го). На российском рынке Vitara представлена только с бензиновыми двигателями. Кроссовер с «атмосферником» 1.6 сегодня стоит от 1 099 000 рублей, «заряженная» Vitara S 1.4T обойдется минимум в 1 529 000 рублей (цены указаны без учета скидок). Как ранее рассказали «Колёсам» в российском офисе Suzuki, выход обновленного кросса на наш рынок также запланирован на этот год.

По материалам: www.kolesa.ru