Обновленный кроссовер Suzuki Vitara рассекречен до премьеры

Компания Suzuki раскрыла дизайн обновленной версии своего кроссовера Vitara до его официального дебюта. Фотографии обновленной машины опубликовали наши австралийские коллеги, которым удалось «нарыть» снимки рестайлинговой «Витары» на правительственном сайте.

Судя по опубликованным фото, новый Vitara в рамках обновления не получил серьезных визуальных перемен по отношению к своему предшественнику. Из изменений можно отметить лишь слегка другое оформление радиаторной решетки, а также переднего бампера, в то время как корма автомобиля осталась практически без доработок.

Ожидается, что официальная презентация новой «Витара» состоится на автомобильной выставке в Париже 4 октября этого года.

Напомним, что на российском авторынке этот кроссовер является самой популярной моделью компании «Сузуки» с долей в 75% от общего количества реализованных автомобилей, значительно опережая автомобили SX4 и Jimny.