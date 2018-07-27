DPA: BMW отзывает более 100 тыс. автомобилей в Южной Корее из-за угрозы возгорания

ТАСС , 27 июля. Более 100 тыс. дизельных автомобилей марки BMW будут отозваны в Южной Корее. Основанием для отзывной кампании стала угроза возгорания из-за возможного дефекта в системе рециркуляции отработанных газов (AGR, EGR). Об этом сообщило в пятницу агентство DPA со ссылкой на заявление корейского офиса BMW.

Речь идет о 42 моделях, выпускавшихся с 2011 по 2016 год. Отзывная кампания затронет 106 317 машин, среди которых большинство составляют различные модификации третьей и пятой серии.

Как заявил представитель компании, после ряда сообщений о возгорании автомобилей пятой серии с двухлитровыми моторами были проведены соответствующие исследования. В ходе проверки было установлено, что причиной мог стать блок AGR.

Всем владельцам дизельных BMW, оснащенных потенциально дефектным узлом, было предложено пройти диагностику на сервисе, где в случае обнаружения неисправности им будет предложена бесплатная замена данного элемента. Официально отзывная кампания стартует 20 августа, когда в страну привезут достаточно запасных частей, однако, как заявили в корейском представительстве фирмы, четыре дилерских центра уже сейчас готовы принять наиболее обеспокоенных клиентов. Кроме того, автопроизводитель пообещал выплатить компенсации всем владельцам сгоревших авто, если будет доказано, что причиной стал заводской брак.