BMW назвала российские цены на новую «восьмерку»

Компания BMW озвучила российские цены на спорткупе 8 серии, продажи которого начнутся в конце ноября текущего года. На старте продаж новинку предложат в двух модификациях — 840d xDrive и M850i xDrive, стоимость которых составит от 6 600 000 и 8 290 000 рублей соответственно.

BMW 840d xDrive оснащается трехлитровым рядным шестицилиндровым дизелем, который выдает 320 лошадиных сил и 680 Нм крутящего момента. С таким двигателем купе способно разгоняться до «сотни» за 4,9 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.

Версия M850i xDrive комплектуется 4,4-литровым твин-турбо двигателем V8 мощностью 530 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. «Сотню» купе с таким мотором разменивает через 3,7 секунды. Оба агрегата работают в паре с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Уже в базе BMW M850i xDrive доступен с дифференциалом и тормозной системой M Sport.

В список стандартного оснащения BMW 8 серии входят лазерные фары с функцией автоматического управления дальним светом, ассистент парковки с камерой заднего вида, функция помощи при движении задним ходом, отделка салона кожей Merino, сиденья с электрорегулировкой и вентиляцией, 18— или 20-дюймовые колесные диски в зависимости от модификации.

За доплату доступен активный круиз контроль, ассистент парковки с панорамным обзором и система ночного видения с функцией распознавания пешеходов.

Новая «восьмерка» построена на модульной платформе CLAR с двухрычажкой спереди и пятирычажкой сзади. Для модели доступна только пружинная подвеска, дополненная адаптивными амортизаторами. Шасси — полноуправляемое: на скорости до 72 километров в час (в режимах Sport и Sport+ до 88 километров в час) задние колеса могут поворачиваться на угол до 2,5 градуса.