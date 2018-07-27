Объявлены рублевые цены на новый BMW 8 серии Coupe

Компания BMW Group Россия объявила цены на новое спортивное купе класса люкс BMW 8 серии Coupe, которое появится в дилерских центрах 24 ноября 2018 года. На старте продаж в России будут доступны две версии модели — BMW 840d xDrive Coupe и BMW M850i xDrive, цены на которые начинаются от 6 млн 600 тысяч и 8 млн 290 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба BMW Group Россия. Как отмечается, эксклюзивное купе от баварского концерна отличается широким набором стандартного оснащения. В числе прочего, оно включает ассистенты вождения и парковки, обогревы передних сидений, рулевого колеса и подлокотников, а также автодоводчики дверей, комфортный доступ, интерактивный ключ BMW display key и многое другое.

Версия BMW 840d xDrive Coupe оснащается рядным шестицилиндровым дизельным двигателем, который развивает 320 л.с. и имеет пиковый крутящий момент 680 Нм, доступный уже при 1750 об/мин. От 0 до 100 км/ч это спортивное купе разгоняется за 4,9 секунды. В еще более спортивной M Performance версии BMW M850i xDrive Coupe дебютирует новый 4,4-литровый бензиновый двигатель V8 (530 л.с. при 5500-6000 об/мин, крутящий момент 750 Нм, доступен уже с 1800 об/мин). Спринт с 0 до 100 км/ч спорткар совершает всего за 3,7 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. За передачу мощности на колеса нового BMW 8 серии Coupe отвечает значительно доработанная спортивная 8-ступенчатая коробка передач Steptronic.

Система интеллектуального полного привода BMW xDrive нового поколения оптимально распределяет крутящий момент между передними и задними колесами. Электронная блокировка дифференциала задней оси и интегральное активное рулевое управление, также входящие в стандартное оснащение, повышают отзывчивость автомобиля и обеспечивает его максимальную устойчивость при скоростном маневрировании. BMW M850i xDrive Coupe имеет дифференциал M Sport и тормозную систему M Sport уже в стандартной комплектации. А спортивный характер версии BMW 840d xDrive Coupe можно усилить с помощью опциональных пакетов M Sport и M Technology Sport.

Новый BMW 8 серии Coupe оснащен адаптивной M подвеской с системой динамической регулировки жесткости амортизаторов Dynamic Damper Control в стандартной комплектации. В версии M Performance опционально доступна адаптивная подвеска M Professional с активным подавлением кренов.

В стандартное оснащение нового BMW 8 серии Coupe входят, помимо прочего, система динамического контроля курсовой устойчивости DSC, включая ABS, DTC, CBC, DBC, просушку, готовность и компенсацию снижения эффективности тормозов, систему помощи при трогании, ассистент парковки с камерой заднего вида и сигнализацией аварийного сближения, а также ассистентом движения задним ходом. Опционально доступны активный круиз-контроль с функцией Stop&Go, ассистент парковки Plus с панорамным обзором, ассистент вождения Professional и система ночного видения с функцией распознавания пешеходов. Лазерные фары с неослепляющей системой автоматического управления дальним светом также входят в стандартный пакет оснащения.

В базовую комплектацию BMW 840d xDrive входят 18" легкосплавные диски V-spoke с безопасными шинами Runflat. Опционально доступны двухцветные 20" легкосплавные диски V-spoke и Y-spoke. Версия M Performance оснащается 20" M легкосплавными дисками Y-spoke серого цвета и высокоскоростными шинами с ремкомплектом. Разноширокие шины помогают полностью раскрыть потенциал шасси и добиться характерной спортивной управляемости.

Отделка салона нового BMW 8 серии Coupe уже в стандартном исполнении выполнена кожей Merino. Мягкая кожаная отделка дверей и приборной панели также входит в стандартную комплектацию. Многофункциональные сиденья с электрорегулировкой, активной вентиляцией и функцией «Память» для сиденья водителя выполнены из перфорированной кожи Vernasca. В стандартный набор оснащения входят инновационная концепция взаимодействия с данными BMW Live Cockpit Professional, аудиосистема Harman Kardon с 16 динамиками и сервисы BMW ConnectedDrive.