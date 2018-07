«Другой» паркетник Datsun выбрался на тесты

В Сети появились фотографии с испытаний кросса, предназначенного для индийского рынка.

Семиместный «паркетник» с незатейливым названием Cross марка Datsun представила в начале 2018 года. Эта модель создана на базе компактвэна Datsun GO+, в основе которого лежит ниссановская «тележка» V от старого хэтч Micra. От «донора» Cross отличается лишь дизайном да увеличенным со 170 до 200 мм дорожным просветом. Пока «паркетник» производят и продают только в Индонезии. Следующей страной, где появится кроссовер Datsun, станет Индия, там же наладят выпуск местной версии. Первые фото индийской модели оказались в распоряжении издания Motor Beam.

Ранее местные СМИ сообщали о том, что в Индии будут продавать кроссовер, созданный на платформе CMF-A альянса Renault-Nissan. На той же «тележке» построены маленькие хэтчбеки Datsun redi-GO и Renault Kwid. Впрочем, судя по шпионским снимкам, индийский «паркетник» все же базируется на компактвэне GO+: корма и профиль совпадают с индонезийским Datsun Cross, не хватает только спойлера на багажной двери. А вот передок у «индийца» вроде бы оформлен по-другому.

В Индонезии Datsun Cross оснащается трехцилиндровым «атмосферником» 1.2, который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или вариатором X-Tronic. В первом случае отдача мотора составляет 68 л.с., во втором — 78 л.с. Привод — только передний. Донорский Datsun GO+ доступен с тем же двигателем, но вариатор компактвэну не положен. Индийскому «паркетнику» прочат бензиновый мотор 1.0 от redi-GO, причем с турбонаддувом. Мощность пока неизвестна. У «малыша» Datsun redi-GO турбированной версии нет, мотор хэтча выдает 68 л.с. и сочетается с пятиступенчатой «механикой» или «роботом».

На индийский рынок «паркетник», вероятно, выйдет в начале следующего года, там модель может получить имя GO Cross. Марка Datsun готовит и другие премьеры для Индии: до конца 2018-го до дилеров доберутся обновленные хэтч GO и GO+ (уже доступны в Индонезии), спецверсия redi-GO (еще не раскрыта).

В России ни одна из вышеперечисленных моделей Datsun не представлена, у нас продают совсем другие машины: седан on-DO и хэтчбек mi-DO, созданные на базе Lada Granta Lada Kalina соответственно. Ни модели семейства GO, ни Cross, ни грядущий индийский «паркетник» у нас не появятся.

Между тем недавно российский офис Datsun рассекретил прототип «внедорожного» хэтча mi-DO. Не исключено, что позже часть решений концепта перейдет на серийную «пятидверку».

