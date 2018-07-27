Добро пожаловать в семью.

Первоклассный сервис, внимание к деталям и замена масла в подарок для новых владельцев автомобилей BMW с пробегом, приобретенных на вторичном рынке. Приглашаем Вас пройти техническое обслуживание в официальном дилерском центре BMW в рамках программы «Добро пожаловать в семью» не позднее, чем через 60 дней со дня государственной регистрации автомобиля.

БЕСПЛАТНАЯ ЗАМЕНА МАСЛА ДЛЯ НОВОГО ВЛАДЕЛЬЦА BMW С ПРОБЕГОМ, ПРИ УСЛОВИИ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОФИЦИАЛЬНОМ ДИЛЕРСКОМ ЦЕНТРЕ BMW.

В период действия кампании, владельцы автомобилей BMW с пробегом, приобретенных на вторичном рынке, при условии, что со дня государственной регистрации автомобиля (постановки на учет) на момент обращения по программе «Добро пожаловать в мир BMW» не прошло более 60— ти дней и при проведении сервисных работ по техническому обслуживанию или ремонту в любом официальном дилерском центре BMW, получают услугу по замене моторного масла.

— Дата регистрации отсчитывается от даты регистрации, указанной в свидетельстве о регистрации транспортного средства.

— Услуга по замене моторного масла включает в себя: необходимое для замены количество моторного масла из линейки BMW спецификации LL01/LL04 5W30,

масляный фильтр и работы по замене (за исключением автомобилей BMW M).

— Услуга по замене моторного масла для автомобилей BMW M включает в себя: необходимое для замены количество моторного масла из линейки BMW, согласно техническим рекомендациям для автомобилей BMW M, масляный фильтр и работы по замене.

— Предложение действительно при условии приобретения запасных частей BMW, необходимых для проводимого сервисного обслуживания, непосредственно в дилерском центре, в который обратился клиент.

Без ограничений по видам ТО.

Акция проводится до 31 января 2019 года в дилерских центрах BMW БорисХоф.

Запишитесь на сервис прямо сейчас по телефону: +7 (495) 745-11-11 С заботой о Вас и Вашем BMW БорисХоф

Официальный дилер BMW +7 (495) 745-11-11 www.bmw-borishof.ru *В период действия кампании, владельцы автомобилей BMW с пробегом, приобретенных на вторичном рынке, при условии, что со дня государственной регистрации автомобиля (постановки на учет) на момент обращения по программе «Добро пожаловать в мир BMW» не прошло более 60— ти дней и при проведении сервисных работ по техническому обслуживанию или ремонту в любом официальном дилерском центре BMW, получают услугу по замене моторного масла.

Дата регистрации отсчитывается от даты регистрации, указанной в свидетельстве о регистрации транспортного средства.

Услуга по замене моторного масла включает в себя: необходимое для замены количество моторного масла из линейки BMW спецификации LL01/LL04 5W30,

масляный фильтр и работы по замене (за исключением автомобилей BMW M).

Услуга по замене моторного масла для автомобилей BMW M включает в себя: необходимое для замены количество моторного масла из линейки BMW, согласно техническим рекомендациям для автомобилей BMW M, масляный фильтр и работы по замене.

Предложение действительно при условии приобретения запасных частей BMW, необходимых для проводимого сервисного обслуживания, непосредственно в дилерском центре, в который обратился клиент.

Без ограничений по видам ТО.