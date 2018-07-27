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Добро пожаловать в семью.
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Добро пожаловать в семью. 

Wroom.ru 3 часа назад
Фото: Wroom.ru
Первоклассный сервис, внимание к деталям и замена масла в подарок для новых владельцев автомобилей BMW с пробегом, приобретенных на вторичном рынке. Приглашаем Вас пройти техническое обслуживание в официальном дилерском центре BMW в рамках программы «Добро пожаловать в семью» не позднее, чем через 60 дней со дня государственной регистрации автомобиля.
БЕСПЛАТНАЯ ЗАМЕНА МАСЛА ДЛЯ НОВОГО ВЛАДЕЛЬЦА BMW С ПРОБЕГОМ, ПРИ УСЛОВИИ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОФИЦИАЛЬНОМ ДИЛЕРСКОМ ЦЕНТРЕ BMW.
В период действия кампании, владельцы автомобилей BMW с пробегом, приобретенных на вторичном рынке, при условии, что со дня государственной регистрации автомобиля (постановки на учет) на момент обращения по программе «Добро пожаловать в мир BMW» не прошло более 60— ти дней и при проведении сервисных работ по техническому обслуживанию или ремонту в любом официальном дилерском центре BMW, получают услугу по замене моторного масла.
— Дата регистрации отсчитывается от даты регистрации, указанной в свидетельстве о регистрации транспортного средства.
— Услуга по замене моторного масла включает в себя: необходимое для замены количество моторного масла из линейки BMW спецификации LL01/LL04 5W30,
масляный фильтр и работы по замене (за исключением автомобилей BMW M).
— Услуга по замене моторного масла для автомобилей BMW M включает в себя: необходимое для замены количество моторного масла из линейки BMW, согласно техническим рекомендациям для автомобилей BMW M, масляный фильтр и работы по замене.
— Предложение действительно при условии приобретения запасных частей BMW, необходимых для проводимого сервисного обслуживания, непосредственно в дилерском центре, в который обратился клиент.
Без ограничений по видам ТО.
Акция проводится до 31 января 2019 года в дилерских центрах BMW БорисХоф.
Запишитесь на сервис прямо сейчас по телефону: +7 (495) 745-11-11  С заботой о Вас и Вашем BMW  БорисХоф
Официальный дилер BMW  +7 (495) 745-11-11  www.bmw-borishof.ru  *В период действия кампании, владельцы автомобилей BMW с пробегом, приобретенных на вторичном рынке, при условии, что со дня государственной регистрации автомобиля (постановки на учет) на момент обращения по программе «Добро пожаловать в мир BMW» не прошло более 60— ти дней и при проведении сервисных работ по техническому обслуживанию или ремонту в любом официальном дилерском центре BMW, получают услугу по замене моторного масла.
Дата регистрации отсчитывается от даты регистрации, указанной в свидетельстве о регистрации транспортного средства.
Услуга по замене моторного масла включает в себя: необходимое для замены количество моторного масла из линейки BMW спецификации LL01/LL04 5W30,
масляный фильтр и работы по замене (за исключением автомобилей BMW M).
Услуга по замене моторного масла для автомобилей BMW M включает в себя: необходимое для замены количество моторного масла из линейки BMW, согласно техническим рекомендациям для автомобилей BMW M, масляный фильтр и работы по замене.
Предложение действительно при условии приобретения запасных частей BMW, необходимых для проводимого сервисного обслуживания, непосредственно в дилерском центре, в который обратился клиент.
Без ограничений по видам ТО.
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