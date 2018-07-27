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«АвтоВАЗ» подарит своим моделям усовершенствованные «безвтыковые» двигатели
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«АвтоВАЗ» подарит своим моделям усовершенствованные «безвтыковые» двигатели 

PNZdrive 2 часа назад
Фото: PNZdrive
Отечественный производитель «АвтоВАЗ» объявил о намерении оснастить свои модели двигателями повышенного качества. Фирма Federal Mogul, отвечающая за поставки моторов для российского производителя, запустила производство «безвтыковых» двигателей.
За качество агрегатов отвечают специальные поршни, в выборках под клапанами днища. В случае обрыва ремня газораспределительного механизма, поршни предотвращают серьезные поломки. Таким образом, производитель будет продлеваться работоспособность мотора и машины в целом.
Тольяттинский автозавод в ближайшее время введет в оборот «безвтыковые» моторы. Новая поршневая группа пойдет сразу на несколько моторов. Это 8-клапанный ВАЗ-11186 мощностью 87 лошадиных сил и 16-клапанные моторы ВАЗ-21126 с отдачей 98 лошадиных сил и ВАЗ-21127, выдающий 106 лошадиных сил, которые устанавливают на модели «Kalina» и «Granta», пишут «Автоновости».
106-сильный двигатель ВАЗ-21129, предназначенный для Vesta и Xray также получит «безвтыковую» версию. А новый агрегат ВАЗ-21179 объемом 1,8 л и мощностью 122 лошадиных силы будет обходиться старой поршневой группой.
Модифицированные моторы презентуют автолюбителям одновременно с показом рестайлинговой Granta на Московском автосалоне в августе этого года.
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