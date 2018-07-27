Обновленный SsangYong Korando Turismo раскрыл все подробности

Южнокорейская компания обновляет SsangYong Korando Turismo и награждает его не только новым стилем, но и оборудованием.

В комплектации ELX модель предлагает 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, рейлинги на крыше, датчики парковки, автоматические фары и стеклоочистители, подогрев передних сидений, новейшую информационно-развлекательную систему с поддержкой с Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, камеру заднего вида и многое другое.

SsangYong сообщает, что внутренняя длина автомобиля превышает пять метров и позволяет перевозить до семи взрослых на трех рядах сидений. В то время как объем багажного отделения составляет 875 литров и при сложении двух последних рядов сидений увеличивается до 3 146 литров.

Под капотом Korando Turismo располагается 2,2-литровый дизельный двигатель, который в версии EXL соединяется с семиступенчатой автоматической коробкой передач.