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Обновленный SsangYong Korando Turismo раскрыл все подробности
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Обновленный SsangYong Korando Turismo раскрыл все подробности 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Auto.Today
Южнокорейская компания обновляет SsangYong Korando Turismo и награждает его не только новым стилем, но и оборудованием.
В комплектации ELX модель предлагает 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, рейлинги на крыше, датчики парковки, автоматические фары и стеклоочистители, подогрев передних сидений, новейшую информационно-развлекательную систему с поддержкой с Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, камеру заднего вида и многое другое.
SsangYong сообщает, что внутренняя длина автомобиля превышает пять метров и позволяет перевозить до семи взрослых на трех рядах сидений. В то время как объем багажного отделения составляет 875 литров и при сложении двух последних рядов сидений увеличивается до 3 146 литров.
Под капотом Korando Turismo располагается 2,2-литровый дизельный двигатель, который в версии EXL соединяется с семиступенчатой автоматической коробкой передач.
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