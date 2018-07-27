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Предстоящий Audi RS6 получил двигатель в 605 лошадиных сил
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Предстоящий Audi RS6 получил двигатель в 605 лошадиных сил 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Новый Audi RS6 находится на заключительной стадии разработки и готовится к официальной премьере, назначенной на Франкфуртский автосалон 2019 года.
Сообщается, что Audi Sport выбрала двухцилиндровый 4,0-литровый двигатель V8 с турбонаддувом, на данный момент используемый в Porsche Panamera Turbo и Lamborghini Urus. Компания собирается настроить новый агрегат RS6 для производства 605 лошадиных сил и дополнительных 50 Нм крутящего момента. Для сравнения BMW M5 предлагает 600 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента, а E63 S — 604 лошадиных силы и 850 Нм крутящего момента.
Предыдущие отчеты предполагали, что Audi RS6 может использовать гибридную силовую установку от Panamera Turbo S E-Hybrid, но, похоже, пока автомобиль будет предлагаться только с двигателем внутреннего сгорания. Агрегат будет соединятся с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.
Отмечается, новый RS6 поступит в производство после S6, который в свою очередь будет предлагаться нескольких версиях с 2,9-литровым V6 мощностью более 450 лошадиных сил.
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