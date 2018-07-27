Внешность Suzuki Vitara полностью рассекретили до премьеры

Кроссовер показали до официальной презентации совершенно без камуфляжа.

Фотографии выложили на сайте CarAdvice, зарегистрированном в Австралии, правда, об их происхождении издание информирует достаточно туманно, утверждая, что снимки взяты с некоего «правительственного портала».

Судя по представленному на фото экземпляру, внешность нового «Витара» подрихтовали не сильно. Он, как водится, обзавелся новой решеткой радиатора, на которой можно увидеть клинья — такие же, как на SX4 или Vitara S. Поменялась геометрия бампера. У мордели на фото полностью красные задние фары.

По предварительной информации, распространенной автопроизводителем, и под капотом ен стоит ждать изменений — после обновления двигатели останутся прежними — это 1,6-литровый атмосферник с отдачей в 120 «лошадок» для стандартной версии и турбированный Boosterjet обеъмом 1,4 и мощностью 140 л.с.. На некоторых рынках актуальный кроссовер также доступен с 1,6-литровым дизелем на 1.6.

По заявлению издания, в новом кроссовере будут улучшены комфорт и безопасность, но какие именно технологии и функции появятся — не обозначается.

Дебют нового «Витара» ожидается до конца текущего года. На российский рынок он также должен поступить еще в текущем 2018-м.