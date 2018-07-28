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Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC представят 4 сентября
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Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC представят 4 сентября 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Компания Mercedes-Benz подтвердила дату официальной презентации своего нового электрического кроссовера EQC. Дебют новинки запланирован на 4 сентября 2018 года. Электрический SUV штутгартского автоконцерна представят на конференции, посвященной защите окружающей среды в Стокгольме (Швеция).
Что касается мировой премьеры данной модели, то она состоится на предстоящем автосалоне в Париже осенью этого года. После этого «Мерседесовцы» привезут EQC на автомобильные выставки в Лос-Анджелесе и Детройте.
Напомним, что концепт-версия этого электрического кроссовера была показана еще в 2016 году. Прототип оснащался двумя электомоторами, выдающими 408 лошадиных сил мощности, а также системой полного привода. За счет такой начинки концепт-кар был способен разгоняться с места до первой «сотни» менее, чем за 5 секунд, а его запас хода составлял 500 километров.
Технической информации относительно серийной версии EQC пока нет. Первые поставки электрического кроссовера запланированы на конец текущего года.
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