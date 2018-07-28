Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC представят 4 сентября

Компания Mercedes-Benz подтвердила дату официальной презентации своего нового электрического кроссовера EQC. Дебют новинки запланирован на 4 сентября 2018 года. Электрический SUV штутгартского автоконцерна представят на конференции, посвященной защите окружающей среды в Стокгольме (Швеция).

Что касается мировой премьеры данной модели, то она состоится на предстоящем автосалоне в Париже осенью этого года. После этого «Мерседесовцы» привезут EQC на автомобильные выставки в Лос-Анджелесе и Детройте.

Напомним, что концепт-версия этого электрического кроссовера была показана еще в 2016 году. Прототип оснащался двумя электомоторами, выдающими 408 лошадиных сил мощности, а также системой полного привода. За счет такой начинки концепт-кар был способен разгоняться с места до первой «сотни» менее, чем за 5 секунд, а его запас хода составлял 500 километров.

Технической информации относительно серийной версии EQC пока нет. Первые поставки электрического кроссовера запланированы на конец текущего года.