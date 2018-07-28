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Серийный электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC представят 4 сентября
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Серийный электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC представят 4 сентября 

За рулем Кубань 2 часа назад
Фото: За рулем Кубань
Компания Mercedes-Benz представит свой первый электрический кроссовер EQC 4 сентября. Как сообщает MBpassionblog, серийная версия модели будет презентована в рамках мероприятия me Convention, которое пройдёт в шведском Стокгольме.
Предвестником Mercedes-Benz EQC стал концепт Generation EQ, представленный на автосалоне в Париже в 2016 году. Прототип оснащался двумя электродвигателями суммарной мощностью 402 л.с. Разгон до «сотни» — менее чем за 5,0 секунд. Батарейки на 70 кВтч позволяют проехать до 500 км на одной зарядке. Характеристики серийной силовой установки пока неизвестны.
В последнее время компания Mercedes проводила испытания модели. Для эти целей было построено около 200 прототипов, которые тестировались в различных условиях, в том числе и при экстремальных температурах — в жаре и в холоде. Кроме работы силовой установки провералась и работа остальных систем электромобиля, в том числе обеспечивающих комфорт.
Серийное производство электрического кроссовера Mercedes-Benz EQC стартует в 2019 году. Напомним, конкуренты из Audi представят свой первый электрокроссовер — e-tron — 17 сентября в США.
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