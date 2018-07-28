Серийный электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC представят 4 сентября

Компания Mercedes-Benz представит свой первый электрический кроссовер EQC 4 сентября. Как сообщает MBpassionblog, серийная версия модели будет презентована в рамках мероприятия me Convention, которое пройдёт в шведском Стокгольме.

Предвестником Mercedes-Benz EQC стал концепт Generation EQ, представленный на автосалоне в Париже в 2016 году. Прототип оснащался двумя электродвигателями суммарной мощностью 402 л.с. Разгон до «сотни» — менее чем за 5,0 секунд. Батарейки на 70 кВтч позволяют проехать до 500 км на одной зарядке. Характеристики серийной силовой установки пока неизвестны.

В последнее время компания Mercedes проводила испытания модели. Для эти целей было построено около 200 прототипов, которые тестировались в различных условиях, в том числе и при экстремальных температурах — в жаре и в холоде. Кроме работы силовой установки провералась и работа остальных систем электромобиля, в том числе обеспечивающих комфорт.