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Тюнеры из ABT Sportsline сделали диски почти за миллион рублей
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Тюнеры из ABT Sportsline сделали диски почти за миллион рублей 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Тюнинг-ателье ABT Sportsline выпустила в продажу ограниченное количество уникальных колёсных дисков, которые предназначены для «заряженных» автомобилей — ABT Aerowheel. Их стоимость 11 690 евро — в Германии за эту сумму можно купить, например, базовый Ford Fiesta. А в пересчёте на рубли, стоимость дисков составляет почти миллион рублей — 857 тысяч.
Диски ABT Aerowheel предлагаются владельцам таких тюнинг-проектов, как универсал Audi RS4 Avant и купе Audi RS5 Coupe. Это 21-дюймовые «катки» серии Sport GR, у которых появились аэродинамические щитки из карбона. Окрашены диски в золотистый цвет Racing Gold.
Такие же диски стоят на 1018-сильном гибридном универсале ABT Audi RS6-E, у которого под капотом стоит 4,0-литровый битурбо двигатель V8 на 730 л.с. И электромотор на 288 «лошадей».
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