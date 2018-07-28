Калужский завод Volkswagen возобновляет работу после летнего отпуска

Калужский завод Volkswagen Group Rus возобновляет производство автомобилей, которое было приостановлено на период ежегодного летнего корпоративного отпуска с 9 по 27 июля. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Volkswagen Group Rus, добавив, что по окончанию отпуска предприятие будет работать в обычном режиме.

Volkswagen Polo и Калужский завод Volkswagen Group Rus расположен в технопарке «Грабцево» в городе Калуга. На территории предприятия находится автомобильное производство Volkswagen и Skoda , а также завод по производству бензиновых двигателей 1.6 MPI серии EA211. На данный момент на автомобильном заводе производятся модели Volkswagen Tiguan Skoda Rapid , его максимальная производственная мощность составляет 225 тысяч автомобилей в год. Мощность нового современного завода по производству двигателей в Калуге составляет 150 тысяч двигателей в год.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года продажи самой массовой модели калужского завода Volkswagen — седана Polo — выросли на 24% до 26966 экземпляров. Реализация кроссовера Volkswagen Tiguan составила 15579 автомобилей, что на 29% больше по сравснению с аналогичным периодом прошлого года. Компактный лифтбэк Skoda Rapid выбрали 16964 покупателя (+22%).