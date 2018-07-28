Сделано в Венгрии: Audi начала собирать двигатели для E-Tron 

Немецкая компания запустила серийное производство электрических моторов на предприятии Дьeр в Венгрии, после «двузначной миллионной суммы» инвестиций.
В общей сложности на 100 сотрудников приходится около 400 двигателей ежедневно. При этом объем выпущенных комплектующих для кроссовера будет постепенно увеличиваться и до конца года около 130 рабочих будут создавать электрические агрегаты в три смены.
«Наша венгерская дочерняя компания теперь входит в совершенно новую область знаний, с выпуском электродвигателей», — сказал член совета директоров по производству и логистике бренда Питер Кослер. «Это эксклюзивное ноу-хау превращает Дьер в наш главный завод для электродвигателей и воплощает наши стратегические преобразования в обеспеченную устойчивую мобильность».
Отмечается, первой моделью Audi с нулевым уровнем выбросов, использующей венгерские электродвигатели, станет E-Tron. Отдача кроссовера составит более 400 лошадиных сил, в то время как запас хода — 400 километров по циклу WLTP.