Сделано в Венгрии: Audi начала собирать двигатели для E-Tron

Немецкая компания запустила серийное производство электрических моторов на предприятии Дьeр в Венгрии, после «двузначной миллионной суммы» инвестиций.

В общей сложности на 100 сотрудников приходится около 400 двигателей ежедневно. При этом объем выпущенных комплектующих для кроссовера будет постепенно увеличиваться и до конца года около 130 рабочих будут создавать электрические агрегаты в три смены.

«Наша венгерская дочерняя компания теперь входит в совершенно новую область знаний, с выпуском электродвигателей», — сказал член совета директоров по производству и логистике бренда Питер Кослер. «Это эксклюзивное ноу-хау превращает Дьер в наш главный завод для электродвигателей и воплощает наши стратегические преобразования в обеспеченную устойчивую мобильность».