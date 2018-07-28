Автомобили Lada получат обновление моторов с защитой от обрыва ремня ГРМ 

Компания «АвтоВАЗ» разработала план по доработке своей линейки моторов, которые должны получить защиту от обрыва ремня ГРМ. Напомним, что нынешняя конструкция двигателей Lada при обрыве ремня ГРМ приводит к их повреждению, поскольку клапана в буквальном смысле втыкаются в поршни.
Теперь же, судя по данным от инсайдеров, «вазовцы» решили вернуться к так называемым «безвтыковым» моторам, которые раньше уже были у компании, но после процесса модернизации и установки облегченной шатунно-поршневой группы не гарантировали избежания встречи клапанов с поршнями в случае обрыва ремня ГРМ.
Вернуться на «втыковые» моторы линейке автомобилей Lada позволит ее поставщик Federal Mogul, который освоил производство поршней с выточками в днище, способными при обрыве ремня ГРМ помочь избежать загиба клапанов о поршни.
Сообщается, что новая поршневая группа будет устанавливаться сразу на несколько двигателей «Лада». В их числе: 8-клапанник ВАЗ-11186, 16-клапанный мотор ВАЗ-21126 и агрегат ВАЗ-21127.
Двигатель ВАЗ-21129, который устанавливают на модели Lada Vesta и Lada XRay, также в скором времени получит «безвтыковую» версию, в то время как новый двигатель ВАЗ-21179 рабочим объемом 1,8-литра и мощностью в 122 лошадиные силы пока останется без изменений.
Ожидается, что модернизированные моторы «АвтоВАЗ» представит на автомобильной выставке в Москве (ММАС-2018) вместе с обновленным семейством Lada Granta. Произойдет это уже в конце августа этого года.