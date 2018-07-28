Ещё
Автомобили Lada получат обновление моторов с защитой от обрыва ремня ГРМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автомобили Lada получат обновление моторов с защитой от обрыва ремня ГРМ 

Daily-Motor 17 минут назад
Фото: Daily-Motor
Компания «АвтоВАЗ» разработала план по доработке своей линейки моторов, которые должны получить защиту от обрыва ремня ГРМ. Напомним, что нынешняя конструкция двигателей Lada при обрыве ремня ГРМ приводит к их повреждению, поскольку клапана в буквальном смысле втыкаются в поршни.
Теперь же, судя по данным от инсайдеров, «вазовцы» решили вернуться к так называемым «безвтыковым» моторам, которые раньше уже были у компании, но после процесса модернизации и установки облегченной шатунно-поршневой группы не гарантировали избежания встречи клапанов с поршнями в случае обрыва ремня ГРМ.
Вернуться на «втыковые» моторы линейке автомобилей Lada позволит ее поставщик Federal Mogul, который освоил производство поршней с выточками в днище, способными при обрыве ремня ГРМ помочь избежать загиба клапанов о поршни.
Сообщается, что новая поршневая группа будет устанавливаться сразу на несколько двигателей «Лада». В их числе: 8-клапанник ВАЗ-11186, 16-клапанный мотор ВАЗ-21126 и агрегат ВАЗ-21127.
Двигатель ВАЗ-21129, который устанавливают на модели Lada Vesta и Lada XRay, также в скором времени получит «безвтыковую» версию, в то время как новый двигатель ВАЗ-21179 рабочим объемом 1,8-литра и мощностью в 122 лошадиные силы пока останется без изменений.
Ожидается, что модернизированные моторы «АвтоВАЗ» представит на автомобильной выставке в Москве (ММАС-2018) вместе с обновленным семейством Lada Granta. Произойдет это уже в конце августа этого года.
Daily-Motor: последние новости
Объявлены рублевые цены на новый BMW 8-Series Coupe для РФ Пикап Jac T6 доберётся до России Названа дата презентации Audi E-Tron
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России резко подорожали самые доступные авто60
Из «девятки» на ходу выпала 5-летняя девочка
Названы наиболее популярные у россиян марки авто
Суперкар Pagani станет самым дорогим авто в мире
BMW назвала рублевые цены на спортивную «восьмерку»
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:14
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары
Автоновости Происшествия
03:26
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве
ДТП
01:00
Крым поедет по-новому
Автоновости Статьи
00:20
Из «девятки» на ходу выпала 5-летняя девочка
ДТП
20:42
Минфин начинает радикальную реформу ОСАГО
Автоновости
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение