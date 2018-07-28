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На рынок выходит рестайлинговый SsangYong Korando Turismo
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На рынок выходит рестайлинговый SsangYong Korando Turismo 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Корейские дилеры уже начали продажи обновлённого минивэна SsangYong Korando Turismo, а совсем скоро модель приедет и в Европу.
«Посвежевший» автомобиль наградили новой передней частью в стилистике внедорожника Rexton. Длина внедорожного вэна больше 5,1 метра. На домашнем рынке авто продают с четырьмя рядами кресел, которые рассчитаны на 9 ил 11 пассажиров. Правда, на экспорт идут в основном трехрядные версии.
В салоне модели на консоли можно увидеть новый мультимедийный комплекс с 7-дюймовым дисплеем с Apple CarPlay и Android Auto.
Технические характеристики минвэна не изменились. В движение автомобиль может приводиться 178-сильным турбодизелем объемом 2,2 литра или бензиновым 3,2-литровым 6-цилиндровым движком мощностью 220 л.с. В качестве трансмиссии предлагается автоматическая коробка передач. Система привод может и задней, и полной.
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