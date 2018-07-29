Стартовали продажи обновленного SsangYong Korando Turismo

Южнокорейская автомобильная компания SsangYong объявила о начале продаж на местном рынке обновленной версии минивэна Korando Turismo. Ожидается, что после полноценного запуска реализации этой модели в Южной Корее автомобиль может появиться и на европейском рынке.

Внешний облик новинки выполнен в стиле новых моделей «СсангЙонг», таких как Stavic и Rodius. Дизайн минивэна получил ряд перемен в передней части кузова, отличающих его от предшественника — это новый бампер, решетка радиатора, оптика и видоизмененный капот.

При этом интерьер автомобиля изменениям практически не подвергся. Исключением можно назвать лишь добавление в цветовую палитру салона двух новых оттенков.