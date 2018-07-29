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Стартовали продажи обновленного SsangYong Korando Turismo
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Стартовали продажи обновленного SsangYong Korando Turismo 

Daily-Motor 30 минут назад
Фото: Daily-Motor
Южнокорейская автомобильная компания SsangYong объявила о начале продаж на местном рынке обновленной версии минивэна Korando Turismo. Ожидается, что после полноценного запуска реализации этой модели в Южной Корее автомобиль может появиться и на европейском рынке.
Внешний облик новинки выполнен в стиле новых моделей «СсангЙонг», таких как Stavic и Rodius. Дизайн минивэна получил ряд перемен в передней части кузова, отличающих его от предшественника — это новый бампер, решетка радиатора, оптика и видоизмененный капот.
При этом интерьер автомобиля изменениям практически не подвергся. Исключением можно назвать лишь добавление в цветовую палитру салона двух новых оттенков.
В моторную линейку SsangYong Korando Turismo 2018 по-прежнему входит безальтернативный 2,2-литровый дизельный двигатель, выдающий 178 лошадиных сил мощности. Связку ему составит 7-диапазонная автоматическая коробка передач.
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