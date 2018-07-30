Dongfeng везет в Россию новый кроссовер DFM 580

Китайский автопроизводитель Dongfeng сообщил о планах начала продаж в России нового кроссовера DFM 580. На местном для компании рынке — «в Поднебесной» — автомобиль продается еще с начала 2017 года. Информации о том, когда именно новый DFM 580 доберется до РФ и сколько будет стоить, пока неизвестно.

По последним данным, российская модификация данной модели не будет ничем отличаться от DMF 580, продающегося в КНР.

Напомним, что сейчас на рынке Китая этот автомобиль доступен для покупателей с 1,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 139 лошадиных сил, а также с 1,5-литровым турбированным агрегатом на 150 «лошадок». Связку двигателям составляет 5-ступенчатая и 6-ступенчатая механические трансмиссии. В качестве опции предлагается бесступенчатый вариатор. Привод — только передний.

Приблизительная стоимость базовой комплектации нового DFM 580 для России может составить примерно 850 тысяч рублей.