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Dongfeng везет в Россию новый кроссовер DFM 580
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Dongfeng везет в Россию новый кроссовер DFM 580 

Daily-Motor 21 минуту назад
Фото: Daily-Motor
Китайский автопроизводитель Dongfeng сообщил о планах начала продаж в России нового кроссовера DFM 580. На местном для компании рынке — «в Поднебесной» — автомобиль продается еще с начала 2017 года. Информации о том, когда именно новый DFM 580 доберется до РФ и сколько будет стоить, пока неизвестно.
По последним данным, российская модификация данной модели не будет ничем отличаться от DMF 580, продающегося в КНР.
Напомним, что сейчас на рынке Китая этот автомобиль доступен для покупателей с 1,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 139 лошадиных сил, а также с 1,5-литровым турбированным агрегатом на 150 «лошадок». Связку двигателям составляет 5-ступенчатая и 6-ступенчатая механические трансмиссии. В качестве опции предлагается бесступенчатый вариатор. Привод — только передний.
Приблизительная стоимость базовой комплектации нового DFM 580 для России может составить примерно 850 тысяч рублей.
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