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Покупатели кроссовера DFM AX7 получат 3 года бесплатного ТО
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Покупатели кроссовера DFM AX7 получат 3 года бесплатного ТО 

Автостат 2 часа назад
Фото: Автостат
Компания «Дунфэн Мотор Рус» предлагает покупателям кроссовера DFM AX7 три года бесплатного технического обслуживания.
Согласно условиям акции, при покупке DFM AX7 2017-2018 года выпуска в любой комплектации до 31 августа 2018 года у официальных дилеров DFM клиент получает сертификат на три года технического обслуживания автомобиля в подарок. В рамках программы все расходные материалы предоставляются бесплатно, а работы выполняются на безвозмездной основе, сообщает пресс-служба «Дунфэн Мотор Рус».
Бесплатное техническое обслуживание кроссовера DFM AX7 проводится в течение первых трех календарных лет эксплуатации или до достижения 30 тыс. км пробега в зависимости от того, что наступит ранее. В рамках данной программы техническое обслуживание автомобиля DFM проводится в полном соответствии с графиками планового технического обслуживания.
Бесплатное ТО производится любым официальным дилером DFM либо авторизованной станцией технического обслуживания DFM, при условии предъявления оригинала сертификата, полученного при приобретении автомобиля DFM AX7 у официального дилера.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года российские дилеры DFM реализовали 630 автомобилей — в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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