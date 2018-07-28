Покупатели кроссовера DFM AX7 получат 3 года бесплатного ТО

Компания «Дунфэн Мотор Рус» предлагает покупателям кроссовера DFM AX7 три года бесплатного технического обслуживания.

Согласно условиям акции, при покупке DFM AX7 2017-2018 года выпуска в любой комплектации до 31 августа 2018 года у официальных дилеров DFM клиент получает сертификат на три года технического обслуживания автомобиля в подарок. В рамках программы все расходные материалы предоставляются бесплатно, а работы выполняются на безвозмездной основе, сообщает пресс-служба «Дунфэн Мотор Рус».

Бесплатное техническое обслуживание кроссовера DFM AX7 проводится в течение первых трех календарных лет эксплуатации или до достижения 30 тыс. км пробега в зависимости от того, что наступит ранее. В рамках данной программы техническое обслуживание автомобиля DFM проводится в полном соответствии с графиками планового технического обслуживания.

Бесплатное ТО производится любым официальным дилером DFM либо авторизованной станцией технического обслуживания DFM, при условии предъявления оригинала сертификата, полученного при приобретении автомобиля DFM AX7 у официального дилера.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года российские дилеры DFM реализовали 630 автомобилей — в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.