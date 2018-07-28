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Специалисты рассказали самые быстрые автомобили стоимостью до 2-х млнрублей
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Специалисты рассказали самые быстрые автомобили стоимостью до 2-х млнрублей 

Car.ru 36 минут назад
Фото: Car.ru
Специалисты создали список в который вошли самые мощные автомобили, стоимость которых не превышает два миллиона рублей.
Конечно если вам хочется стать обладателем быстрого и спортивного автомобиля, это не значит, что придётся выложить огромную сумму, есть альтернативные варианты которые вы сможете приобрести за реальную сумму.
И так, на первой строчке в списке расположился Volkswagen Golf R, хэтчбек оснащён двух литровым двигателем мощность в 300 «лошадиных сил», практически за 5 секунд авто может разогнаться до 100 километров в час. Стоимость на рынке около 1 млн 700 тысяч рублей.
На втором месте Audi S3, его стоимость около 1 миллиона 650 тысяч рублей. Автомобиль имеет двигатель на 1,4 литра, мощность в 150 л.с  Почётная «бронза» досталась Ford Focus, автомобиль славится мощной силовой установкой в подкапотном пространстве мощностью в 250 л.с, превысить сотню авто сможет за 6 секунд. Желающие смогут приобрести спорткар за 1 миллион 600 тысяч рублей.
На четвёртом месте MINI John Cooper Works, стоимость автомобиля практически 2 миллиона рублей, под капотом располагается двигатель силой в 231 л.с, автомобиль имеет богатое оснащение и отличные тормоза от производителя Брембо.
И на последнем месте в ТОП-5 SEAT Leon Cupra, также автомобиль как и другие представители в списке славится отличным разгоном, превышает «сотку» за 5,5 секунды.
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