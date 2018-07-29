Дан старт производству нового компакт-кроссовера KIA KX1

Официальные представители именитого корейского автобренда сообщают, что был дан старт серийному выпуску компакт-кроссовера KIA KX1. На китайской площадке уже сошел с конвейера первый образец.

Запущенная в серию в Китае для внутреннего авторынка автомодель KIA KX1 является перелицовкой европейской версии KIA Stonic. Безусловно, автомодели имеют некоторые различия.

Прежде всего китайская модификация имеет иные габаритные размеры:

длина — 4,1 метра;

ширина — 1,74 метра;

высота — 1,5 метра

колесная база — 2,57 метра.

Силовая установка автоновинки представлена 1,4-литровым мотором на 95-100 л.с. (в зависимости от исполнения). В роли трансмиссии будет предлагаться либо шестиступенчатая МКПП, либо коробка-автомат.

На китайском авторынке автомодель KIA KX1 появится уже в следующем месяце. Представители автобренда называют обсуждаемую автомодель наиболее доступной на авторынке Китая. Правда конкретную цену пока что не называют.