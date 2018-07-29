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Дан старт производству нового компакт-кроссовера KIA KX1
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Дан старт производству нового компакт-кроссовера KIA KX1 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Официальные представители именитого корейского автобренда сообщают, что был дан старт серийному выпуску компакт-кроссовера KIA KX1. На китайской площадке уже сошел с конвейера первый образец.
Запущенная в серию в Китае для внутреннего авторынка автомодель KIA KX1 является перелицовкой европейской версии KIA Stonic. Безусловно, автомодели имеют некоторые различия.
Прежде всего китайская модификация имеет иные габаритные размеры:
длина — 4,1 метра;
ширина — 1,74 метра;
высота — 1,5 метра
колесная база — 2,57 метра.
Силовая установка автоновинки представлена 1,4-литровым мотором на 95-100 л.с. (в зависимости от исполнения). В роли трансмиссии будет предлагаться либо шестиступенчатая МКПП, либо коробка-автомат.
На китайском авторынке автомодель KIA KX1 появится уже в следующем месяце. Представители автобренда называют обсуждаемую автомодель наиболее доступной на авторынке Китая. Правда конкретную цену пока что не называют.
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