Rolls-Royce Phantom возглавил ТОП-5 автомобилей для настоящих мужчин

Данный автомобиль создавался для очень богатых людей, но тут стоит отметить, что по статистике мужчины свой выбор останавливают на более простых автомобилях, к примеру, от марок Ferrari Bentley или Lamborghini

Эти модели заняли четвертое и пятое места соответственно, но они в этом рейтинге смотрятся как минимум странно.

Замена масла на Bugatti Veyron оценена в более 1 млн рублей‍

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