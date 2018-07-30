Rolls-Royce Phantom возглавил ТОП-5 автомобилей для настоящих мужчин 

Данный автомобиль создавался для очень богатых людей, но тут стоит отметить, что по статистике мужчины свой выбор останавливают на более простых автомобилях, к примеру, от марок Ferrari, Bentley или Lamborghini.
Также специалисты мужским автомобилем назвали Mercedes-Benz GL-Class и BMW X6. Еще по мнению издания «Территория Новостей», в ТОП-5 попали Mazda 3 и Bugatti Chiron.
Эти модели заняли четвертое и пятое места соответственно, но они в этом рейтинге смотрятся как минимум странно.
Замена масла на Bugatti Veyron оценена в более 1 млн рублей
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