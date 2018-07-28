Руководитель отдела «М» BMW не видит смысла в механических КПП

Компания BMW анонсировала в 2018 году, что ассортимент различных моделей марки теперь будет комплектоваться стандартными 8-скоростными автоматическими КПП. К счастью, спортивный «М» отдел BMW пока не последует этому примеру.

В интервью сайту Car and Driver президент BMW М Фрэнк ван Миил заявил, что механическая трансмиссия более не рациональна — она медленнее «автомата» и с ней автомобиль потребляет больше топлива. В результате чего МКПП «действительно не имеют смысла».

Несмотря на это, ван Миил отметил, что большинство клиентов компании не заботятся о недостатках, и им просто нужна ручная коробка передач: «Покупатели голосуют кошельком за ручные КПП».

Учитывая высокий спрос, у BMW, на данный момент, нет планов по устранению механики из модельного ряда М2, М3 или М4. Но в будущем все может измениться в случае снижения спроса на авто с «ручкой».

Как пример, в BMW планируют запустить Х3 М и Х4 М только с автоматической КПП, и в этом плане они пополнят линейку кроссоверов Х5 М и Х6 М с полностью автоматической трансмиссией.