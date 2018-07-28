Ещё
Руководитель отдела «М» BMW не видит смысла в механических КПП
Далее:
Читайте также:
Ещё

Руководитель отдела «М» BMW не видит смысла в механических КПП 

LiveCars.Ru 17 минут назад
Фото: LiveCars.Ru
Компания BMW анонсировала в 2018 году, что ассортимент различных моделей марки теперь будет комплектоваться стандартными 8-скоростными автоматическими КПП. К счастью, спортивный «М» отдел BMW пока не последует этому примеру.
В интервью сайту Car and Driver президент BMW М Фрэнк ван Миил заявил, что механическая трансмиссия более не рациональна — она медленнее «автомата» и с ней автомобиль потребляет больше топлива. В результате чего МКПП «действительно не имеют смысла».
Несмотря на это, ван Миил отметил, что большинство клиентов компании не заботятся о недостатках, и им просто нужна ручная коробка передач: «Покупатели голосуют кошельком за ручные КПП».
Учитывая высокий спрос, у BMW, на данный момент, нет планов по устранению механики из модельного ряда М2, М3 или М4. Но в будущем все может измениться в случае снижения спроса на авто с «ручкой».
Как пример, в BMW планируют запустить Х3 М и Х4 М только с автоматической КПП, и в этом плане они пополнят линейку кроссоверов Х5 М и Х6 М с полностью автоматической трансмиссией.
LiveCars.Ru: последние новости
Pagani Zonda Barchetta за миллиард рублей станет самым дорогим авто в мире BMW назвала рублевые цены на спортивную «восьмерку» Электрический кроссовер I-Pace от Jaguar получил рублевый ценник
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нам все пофиг»: жених-мажор поехал по встречке110
В России резко подорожали самые доступные авто60
Из «девятки» на ходу выпала 5-летняя девочка11
Выпил и сбил пенсионерку: экс-следователю вынесли приговор45
Суперкар Pagani станет самым дорогим авто в мире
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:14
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары
Автоновости Происшествия
00:51
«Нам все пофиг»: жених-мажор поехал по встречке
ДТП
03:26
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве
ДТП
01:00
Крым поедет по-новому
Автоновости Статьи
00:20
Из «девятки» на ходу выпала 5-летняя девочка
ДТП
20:42
Минфин начинает радикальную реформу ОСАГО
Автоновости
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение