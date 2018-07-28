Pagani Huayra L\'Ultimo приехал на американский континент

Автомобиль Pagani Huayra L'Ultimo предстал перед покупателями в лимитированной серии.

Итальянская приставка L'Ultimo красноречиво может свидетельствовать о том, что данный представитель может стать последним в линейке Huayra. Он имеет сотый порядковый номер.

К дизайну машины имеют непосредственное отношение специалисты из тюнингового ателье. Благодаря им, автомобиль получил уникальную окраску, аэродинамический профиль кузова, эксклюзивные крылья и стойки.

Данный автомобиль достаточно дорогой. Стоит только упомянуть о том, что ежемесячная плата при приобретении автомобиля на условиях лизинга составит 25 тысяч американских долларов.

Известно, что на суперкаре разместят мотор в 12 цилиндров. Компанию ему составит механическая коробка передач.

В перспективе итальянский производитель планирует освоить линейку электрокаров. Не исключено, что появится новый модельный ряд.