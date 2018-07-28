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Мотоцикл Suzuki RM-Z250 обрел обновленный двигатель
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Мотоцикл Suzuki RM-Z250 обрел обновленный двигатель 

Motonews.ru 2 часа назад
Фото: Motonews.ru
Эта модель — из линейки аппаратов 2019 модельного года. Официально ее представят в Японии только осенью. На данный момент известны некоторые детали.
Аппарат для мотокросса категории МХ2 визуально не изменился по сравнению с машиной текущей генерации. При этом мотоцикл позаимствовал некоторые решения у старшей модели RM-Z450. В том числе раму и маятник. У обоих мотоциклов, как уверяет производитель, улучшились характеристики управляемости.
Добавился новый задний амортизатор, обновилась передняя вилка. Тормоза обновили и перенастроили, увеличив заодно размер тормозных дисков на переднем колесе.
Самые большие изменения — в двигателе. Он был, как отметили в "Сузуки", серьезно модернизирован. Никаких подробностей о том, как именно, в Suzuki не рассказали, обмолвившись лишь, что новый мотор выдает больше мощности и больше крутящего момента.
Также в мотоцикле будет улучшена система трэкшн-контроля, будут внесены изменения в выхлопную систему, а также будут пересмотрены передаточные числа.
"Благодаря всем изменениям Suzuki RM-Z250 образца 2019 года будет более конкурентоспособным для гонщиков, он будет лучше управляться и одновременно хорошо подойдет для не очень опытных пилотов", — отмечается в заявлении Suzuki.
Мотоцикл, как ожидается, будет доступен для покупателей в начале 2019 года. Дополнительные подробности, в том числе, о цене, будут известны позднее.
Мотоциклы линейки Suzuki RM выпускаются с 1975 года. Самым первым был мотоцикл с 125-кубовым мотором. За истекшие десятилетия были выпущены десятки вариаций этого байка.
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