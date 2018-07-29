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Ретро автомобиль «выходного дня»: тест-драйв милицейского ГАЗ-24
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Ретро автомобиль «выходного дня»: тест-драйв милицейского ГАЗ-24 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Выносливые и надежные автомодели советских времен сегодня стоят недешево. Причиной тому не только раритетная внешность, но и по-настоящему реализованная функция «рабочей лошадки».
Почитатели таких машин могут горделиво «рассекать» на такой машине. Тем же, кто использует автомобиль для поездок на дачу или для периодических поездок «по делам», машины советских времен станут реальным помощником. Благо с запчастями пока что проблем не имеется.
Замечательным вариантом станет автомодель ГАЗ-24. Милицейскую модификацию представил нам белорусский коллега.
В коротком обзоре нужно отметить, что автомобиль конечно же по комфорту не сравним с современными. Однако имеет довольно удобные сиденья. Особенно выделяется удобством мягкий задний диван. Салон ГАЗ-24 довольно просторный. Приятно порадует размером и багажный отсек.
Машина довольно уверенно чувствует себя как на трассе, так и на грунтовой дороге. Силовой агрегат в базовом исполнении — 2,4-литровый мотор ЗМЗ-24 на 136 л.с. Максимальная скорость составляет 145 км/ч.
Приобрести мечту советского автолюбителя можно по цене от 300 до 1000 долларов.
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