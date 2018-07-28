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Стал известен ТОП-4 «дизелей» по доступной цене в России
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Стал известен ТОП-4 «дизелей» по доступной цене в России 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Аналитики составили рейтинг дизельных автомобилей, доступных для кошелька.
Многие вместо машин с бензиновым мотором предпочитают дизельный транспорт. У него есть ряд преимуществ, включая экономичность по топливу. Поэтому появился рейтинг относительно доступных машин с дизельной тягой.
Первое место отдано кроссоверу Renault Duster, цена которого не превышает миллиона рублей. На автомобиле установлен мотор в полтора литра и 109 лошадиных сил. Однако низкая цена обусловлена отсутствием большинства удобств: кондиционера, противотуманных фар и так далее.
Второе место отдано Citroen C4. Средняя цена данного автомобиля на рынке составляет миллион 150 тысяч рублей. Здесь уже есть кондиционер, подушки безопасности и вспомогательные опции.
В тройку также вошел Peugeot 408 с примерно такой же стоимостью. Двигатель на 1,6 литра и 115 лошадиных сил обеспечивает расход топлива из расчета пять литров на 100 километров.
Замыкает рейтинг Citroen C3 Aircross по цене 1 250 000 рублей. Расход топлива данного автомобиля составляет 4,3 литра на те же 100 километров.
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