Стал известен ТОП-4 «дизелей» по доступной цене в России

Аналитики составили рейтинг дизельных автомобилей, доступных для кошелька. Многие вместо машин с бензиновым мотором предпочитают дизельный транспорт. У него есть ряд преимуществ, включая экономичность по топливу. Поэтому появился рейтинг относительно доступных машин с дизельной тягой. Первое место отдано кроссоверу Renault Duster , цена которого не превышает миллиона рублей. На автомобиле установлен мотор в полтора литра и 109 лошадиных сил. Однако низкая цена обусловлена отсутствием большинства удобств: кондиционера, противотуманных фар и так далее. Второе место отдано Citroen C4 . Средняя цена данного автомобиля на рынке составляет миллион 150 тысяч рублей. Здесь уже есть кондиционер, подушки безопасности и вспомогательные опции. В тройку также вошел Peugeot 408 с примерно такой же стоимостью. Двигатель на 1,6 литра и 115 лошадиных сил обеспечивает расход топлива из расчета пять литров на 100 километров. Замыкает рейтинг Citroen C3 Aircross по цене 1 250 000 рублей. Расход топлива данного автомобиля составляет 4,3 литра на те же 100 километров.