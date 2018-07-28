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Volkswagen Teramont привезли в Россию
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Volkswagen Teramont привезли в Россию 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Самый большой кроссовер «Фольксваген» доступен по цене от 2 млн 799 тыс. рублей..
На Teramont устанавливается четырехцилиндровый двигатель R4 TSI с турбонаддувом либо шестицилиндровый мотор VR6 FSI. Оба агрегата работают в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного интеллектуального привода 4MOTION, с которым автомобиль одинаково хорошо чувствует себя и на бездорожье, и на отличном асфальте на большой скорости.
В России «Терамонт» предлагается в четырех комплектациях: Exclusive, Status, Respect и Origin. В списке оснащения: панорамная крыша, светодиодная оптика, множество самых современных помощников при движении и торможении, трехзонный климат-контроль с противоаллергенным фильтром, система кругового обзора, новейший навигационный комплекс и многое другое.
Автомобиль предоставляет широкие возможности трансформации салона. Сложив одно из кресел второго ряда. Можно легко переместиться на третий. В свою очередь, и его вы можете сложить, если захотите получить огромный багажник — до 2741 л грузового пространства.
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