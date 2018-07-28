Mercedes-Benz готовит соперника для Range Rover Sport

На данный момент детали автомобиля прорабатываются конструкторами немецкого производителя.

С большей долей вероятности можно утверждать, что новое детище от Mercedes будет выпущено в форме внедорожника. Он, скорее всего, получит приставку GLG.

В основу разработки лягут компоненты от нескольких линеек. Например, основу составит конструкция машин класса GLE. Подвеска же может перейти от GLS. Сказанное касается и механизма блокировки дифференциала.

Не исключено, что автомобиль будет семиместным. Такую вместимость будет подчеркивать угловатый дизайн.

На автомобиле может быть установлена линейка моторов от 4 до 8 цилиндров. Не исключено появление и гибридного варианта.

Стоит констатировать, что все упомянутые характеристики находятся в области предположений. Шпионских фото и тизерных видео еще нет. Также дата премьеры и стоимость новинки пока не разглашаются.