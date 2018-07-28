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Mercedes-Benz готовит соперника для Range Rover Sport
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Mercedes-Benz готовит соперника для Range Rover Sport 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
На данный момент детали автомобиля прорабатываются конструкторами немецкого производителя.
С большей долей вероятности можно утверждать, что новое детище от Mercedes будет выпущено в форме внедорожника. Он, скорее всего, получит приставку GLG.
В основу разработки лягут компоненты от нескольких линеек. Например, основу составит конструкция машин класса GLE. Подвеска же может перейти от GLS. Сказанное касается и механизма блокировки дифференциала.
Не исключено, что автомобиль будет семиместным. Такую вместимость будет подчеркивать угловатый дизайн.
На автомобиле может быть установлена линейка моторов от 4 до 8 цилиндров. Не исключено появление и гибридного варианта.
Стоит констатировать, что все упомянутые характеристики находятся в области предположений. Шпионских фото и тизерных видео еще нет. Также дата премьеры и стоимость новинки пока не разглашаются.
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