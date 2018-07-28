Mercedes-Benz EQC покажут миру 4 сентября

Компания Mercedes планирует в первых числах сентября продемонстрировать свой первый электрический кроссовер Mercedes EQC в товарном исполнении. Показ должен состояться в Швеции, в рамках экологического форума. В дальнейшем широкой публике новинку покажут во время Парижского автосалона, а также в Северной Америке в Лос-Анджелесе или Детройте.

Никаких данных о технических возможностях серийного SUV не имеется, но с высокой долей вероятности они не будут отличаться от возможностей концептуальной версии авто, показанной два года назад. Тогда Mercedes EQC оснащался парой электромоторов суммарной производительностью в 408 «лошадей», а емкость аккумуляторов позволяла преодолевать до 500 километров пути до полного расходования энергии.

Новинка должна получить внешность и интерьер в едином стиле с последними новинками бренда, а также самое совершенное оснащение, включая многочисленные электронные системы безопасности.