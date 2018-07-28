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Кроссовер Mercedes-Benz GLC стал бестселлером авто марки в России
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Кроссовер Mercedes-Benz GLC стал бестселлером авто марки в России 

Car.ru 16 минут назад
Фото: Car.ru
Согласно статистическим исследованиям за январь-май этого года, автобренд Mercedes-Benz реализовал в России 8437 автомоделей SUV-сегмента. Таким образом показатели по прошлому году были повышены на 20%.
Первую скрипку в этот раз сыграл компакт-кроссовер Mercedes-Benz GLC-Класса. В оговоренном периоде было распродано 2886 экземпляров (+40,4%).
Mercedes-Benz GLE-Класса занимает вторую строку рейтинга. По данной автомодели результатом продаж стали 2610 автомобилей (+32%).
Номер три в списке — Mercedes-Benz GL-Класса. За указанный период продажи данной автомодели снизились на 16% и составили 1287 экземпляров.
На четвертом месте — Mercedes-Benz GLA-Класса. Машину приобрели 1120 российских автолюбителя (+12%). Замкнул пятерку — Mercedes-Benz GLS-Класса с 376 проданными машинами (+129%).
Как уже ранее сообщалось, продажи в SUV-сегменте на российском авторынке продолжают расти.
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