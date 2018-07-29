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Продажи LADA Largus выросли на 53%
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Продажи LADA Largus выросли на 53% 

Автостат 1 час назад
Фото: Автостат
За 6 месяцев 2018 года на российском рынке реализовано 20 989 автомобилей LADA Largus, что на 53,3% превышает прошлогодние показатели (13 687 шт.). В целом доля сегмента LAV (к которому относятся «ларгусы») в общих продажах легковых автомобилей также выросла с 2,2% в 1 полугодии 2017 года до 2,9% в 1 полугодии 2018-ого.
Согласно данным АЕБ, всего за отчетный период в этом сегменте небольших 5-ти и 7-местных универсалов было реализовано 23 тысячи автомобилей. Причем, «Ларгусы» традиционно заняли в этих продажах «львиную» долю (90,9%): на данный момент у них нет конкурента в своем классе. Как отмечают эксперты, с самого начала 2018 года продажи отечественного универсала ежемесячно показывали только положительную динамику. Максимально большое их количество было реализовано в марте (4,7 тыс. шт.).
Что касается региональных предпочтений, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в числе регионов-лидеров по объемам продаж модели фигурируют столичные Москва и Санкт-Петербург, а также Подмосковье. Из «нестоличных» стоит отметить Краснодарский край и республики Татарстан и Башкортостан.
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