Ещё
BMW X6 нового поколения: представлены первые изображения
Далее:
Читайте также:
Ещё

BMW X6 нового поколения: представлены первые изображения 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Не так давно новинка от BMW — будущий X6 третьей модификации попал в поле зрения фотошпионов. В свою очередь специалисты решили пофантазировать над тем, как будет выглядеть машина.
Вполне возможно, что некоторые наработки позаимствуют от X5. Например, передняя часть может претерпеть только незначительные изменения. Вместе с тем, немного может быть подкорректирован наклон крыши.
Сзади коррективы могут быть более существенными. Скорее всего, номерной знак переместится ближе к бамперу. Дизайн задней двери также претерпит изменения и будет напоминать X8.
Не исключено, что третий вариант X6 покажут уже в следующем году. Что же касается нынешнего поколения «шестерки», то ее можно приобрести на российском рынке в базовой комплектации по цене от 4 миллионов 740 тысяч рублей.
Существует еще и заряженный вариант, имеющий в своем распоряжении мотор в 575 лошадиных сил. Стоимость такой машины приближается к отметке в 7 800 000 рублей.
Car.ru: последние новости
Обновленный кроссовер Acura MDX представлен официально "АвтоВАЗ" будет оснащать автомобили качественными двигателями Несколько ошибок, которые могут загубить любую машину
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Программу льготного автокредитования в РФ продлили5
Названы страны с самым дешевым бензином19
«Нам все пофиг»: жених-мажор поехал по встречке230
Иномарка переехала троих детей на пляже50
Как может выглядеть новенький BMW X61
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:34
Байкер поплатился за езду по междурядью
ДТП
00:59
Погоня за пьяным таксистом попала на видео
ДТП Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:16
В Подмосковье перевернулся автобус c пассажирами
ДТП
00:14
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары
Автоновости Происшествия
00:51
«Нам все пофиг»: жених-мажор поехал по встречке
ДТП
03:26
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве
ДТП
01:00
Крым поедет по-новому
Автоновости Статьи
00:20
Из «девятки» на ходу выпала 5-летняя девочка
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение