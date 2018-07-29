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Новый BMW X6: первые изображения
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Новый BMW X6: первые изображения 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В середине июля фотошпионами впервые был замечен кроссовер X6 третьего поколения во время испытаний. Портал «Карельские Вести» представил, как он будет выглядеть.
Модели нынешнего поколения в кузове F16 в этом году исполняется лишь 4 года, однако, как и в случае с кроссовером Х5, она не будет проходить рестайлинг, а сразу получит новое поколение. Судя по всему, передняя часть новинки будет идентична соплатформенному Х5 G05, который был представлен в начале этого лета, при этом по сравнению с ним уровень крыши кросс-купе станет заметно ниже.
Х6 в кузове G06 сохранит знакомые пропорции предшествующих генераций. Подоконная линия станет более восходящей по направлению к корме. Самые заметные нововведения ожидаются в задней части автомобиля: как и в случае с новым BMW X4, ниша номерного знака будущего Х6 переместится с крышки багажника на бампер, а её стилевое решение будет аналогично новой «восьмёрке» БМВ. Горизонтальные узкие фонари получат оригинальную графику светодиодных элементов.
По имеющейся информации, презентация нового Х6 может состояться летом следующего года.
Сегодня в России кроссовер нынешнего поколения предлагается по цене от 4 740 000 рублей (30d, 249 л.с.). Самой дорогой в гамме является 575-сильная модификация Х6 М — её оценивают в 7 800 000 руб.
Кстати, на днях были объявлены российские цены на возрождённую «восьмёрку» БМВ.
По материалам: www.kolesa.ru
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