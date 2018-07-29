Обнародован рейтинг самых надежных и практичных внедорожников

Практически каждый автолюбитель при выборе личной машины ориентируется не только на дизайн экстерьера, но и на надежность и практичность моделей того или иного бренда. В связи с этим эксперты составили рейтинг самых удобных и надежных внедорожников.

Редакция издания carsweek.ru обнародовала собственный ТОП-5 самых практичных иномарок. Все автомобили, приведенные в рейтинге, полностью актуальны для российского авторынка. Каждая из моделей при своевременном обслуживании может преодолеть до 300 000 километров без глобального ремонта. Чтобы расположить иномарки повышенной проходимости в списке самых надежных, учитывались данные, полученные от специалистов сервисных центров по поводу числа обращений их хозяев.

Лидером получившегося рейтинга оказался внедорожник премиум-класса Cadillac Escalade . По мнению автовладельцев и экспертов, эта иномарка считается очень надежной и справляющейся со своими обязанностями. Машина способна проехать практически по любому бездорожью. Ведь под капотом у нее находится мощный мотор на 6,2 литра с мощностью до 409 лошадиных сил. При этом уровень комфорта находится в приоритете. Все бы ничего, если бы не стоимость внедорожника, которая стартует от 5 000 000 рублей.

На втором месте оказался менее популярный, но очень надежный и практичный пикап Chevrolet Silverado. Стоит оговориться, что в нашей стране пикапы не пользуются большой популярностью. Не все автолюбители принимают во внимание, что эти машины удобны для эксплуатации в сложных дорожных условиях. Chevrolet Silverado имеет мощный мотор, надежную подвеску, высокие проходимые качества. Эти критерии прекрасно подходят для любителей охоты и рыбалки. Официальные дилеры просят за пикап как минимум 3 315 000 рублей.

Тройку лидеров замыкает японский автомобиль Nissan Navara. Рамный внедорожный пикап завоевывает все большую популярность у водителей всего мира. Платформа Nissan Navara применяется многими автоконцернами для своих моделей. Так, на его базе спроектировали премиальный пикап Mercedes-Benz X-Class. Под капотом, в большинстве случаев, используется 2,3 литровый мотор с мощностью до 190 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. При всех этих плюсах, стоит оговориться, что Nissan Navara перестал продаваться в России с 2015 года, но эту модель можно найти на вторичном рынке.

На четвертом месте редакция издания carsweek.ru расположила внедорожник Toyota Land Cruiser. Эксперты считают, что это однна из самых надежных машин на земном шаре. Этого представителя японского бренда можно приобрести от 3 800 000 рублей.