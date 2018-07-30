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Acura показала обновленную версию кроссовера MDX
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Acura показала обновленную версию кроссовера MDX 

Daily-Motor 18 минут назад
Фото: Daily-Motor
Суббренд компании Honda — Accura — представил на суд общественности новую версию своего популярного кроссовера MDX. В рамках обновления этой модели 2019 модельного года автомобиль обзавелся рядом перемен, большая часть из которых пришлась на его визуальную часть.
В дизайне кроссовера изменились бампера, получившие широкие воздухозаборники, появились новые легкосплавные «катки» на 20-дюймов, обутые в низкопрофильные покрышки, преобразилась оптика, ставшая затемненной, а также появилась раздвоенная выхлопная система с широкими патрубками.
Небольшие перемены произошли и в салоне автомобиля. Так, в интерьере новинки появилась другая «приборка», а в одной из «топовых» комплектаций будут установлены ковшеобразные сиденья.
Как и дорестайлинговый MDX новинка оснащается 3,5-литровым атмосферным двигателем, выдающим 294 лошадиные силы мощности. Дополнительно для покупателей будет доступен гибридный вариант этой модели с отдачей в 320 «скакунов». Ассистирует двум этим моторным модификациям MDX 9-диапазонная автоматическая трансмиссия, получившая обновление софта.
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