Ещё
Обновленный кроссовер Acura MDX представлен официально
Далее:
Читайте также:
Ещё
Иномарка переехала троих детей на пляже
Иномарка переехала троих детей на пляже

Обновленный кроссовер Acura MDX представлен официально 

Car.ru 20 минут назад
Фото: Car.ru
Новое поколение автомобиля от подразделения Honda имеет несколько нововведений, но обо всем по порядку.
Так, была усовершенствована система запуска двигателя, поэтому машина заводится значительно быстрее. Вдобавок автомобиль получил автоматическую трансмиссию на 8 режимов переключения передач.
Мотор у MDX остался в прежнем исполнении. Под капотом будет находиться двигатель в 2 литра с мощностью в 290 лошадиных сил.
Покупателю будет также предложен гибридный вариант силовой установки. Он в совокупности будет выдавать 320 лошадиных сил в паре с электрической системой.
Что касается внутреннего интерьера, салон порадует автовладельца новой приборной панелью с мультимедийной системой. Передний ряд кресел получит более спортивный вид.
О точной стоимости новинки пока не сообщается. Однако вполне возможно, что она будет отличаться в зависимости от комплектации кроссовера.
Car.ru: последние новости
Несколько ошибок, которые могут загубить любую машину Специалисты рассказали самые быстрые автомобили стоимостью до 2-х млн.рублей "АвтоВАЗ" будет оснащать автомобили качественными двигателями
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иномарка переехала троих детей на пляже7
«Нам все пофиг»: жених-мажор поехал по встречке227
ДТП с артистами: число пострадавших растет84
Как может выглядеть новенький BMW X6
В Подмосковье перевернулся автобус c пассажирами4
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:34
Байкер поплатился за езду по междурядью
ДТП
00:59
Погоня за пьяным таксистом попала на видео
ДТП Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:16
В Подмосковье перевернулся автобус c пассажирами
ДТП
00:14
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары
Автоновости Происшествия
00:51
«Нам все пофиг»: жених-мажор поехал по встречке
ДТП
03:26
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве
ДТП
01:00
Крым поедет по-новому
Автоновости Статьи
00:20
Из «девятки» на ходу выпала 5-летняя девочка
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение