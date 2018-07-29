Обновленный кроссовер Acura MDX представлен официально

Новое поколение автомобиля от подразделения Honda имеет несколько нововведений, но обо всем по порядку.

Так, была усовершенствована система запуска двигателя, поэтому машина заводится значительно быстрее. Вдобавок автомобиль получил автоматическую трансмиссию на 8 режимов переключения передач.

Мотор у MDX остался в прежнем исполнении. Под капотом будет находиться двигатель в 2 литра с мощностью в 290 лошадиных сил.

Покупателю будет также предложен гибридный вариант силовой установки. Он в совокупности будет выдавать 320 лошадиных сил в паре с электрической системой.

Что касается внутреннего интерьера, салон порадует автовладельца новой приборной панелью с мультимедийной системой. Передний ряд кресел получит более спортивный вид.

О точной стоимости новинки пока не сообщается. Однако вполне возможно, что она будет отличаться в зависимости от комплектации кроссовера.