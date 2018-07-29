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Назван ТОП-5 внедорожников, отличающихся практичностью
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Назван ТОП-5 внедорожников, отличающихся практичностью 

Car.ru 43 минуты назад
Фото: Car.ru
Специалисты вывели пятерку самых практичных внедорожников и кроссоверов.
Когда человек выбирает для себя машину, он анализирует множество параметров. Цена, модель, внешний вид — все это, конечно, важно. Однако для многих на первое место выходит практичность автомобиля.
Для внедорожников, кроссоверов это особо актуально. Ведь транспорт должен служить долго, успешно преодолевать препятствия и не ломаться. Чтобы помочь будущему владельцу машины в выборе, специалисты составили ТОП-5 практичных внедорожников.
Открывает его Cadillac Escalade стоимостью от 5 миллионов рублей. Автомобиль практически не замечает препятствий благодаря мотору в 6,2 литра и мощностью 409 лошадиных сил.
Второе место отдано пикапу Chevrolet Silverado. В России данный тип транспорта не очень популярен, а зря. Для многих поклонников охоты и рыбалки Silverado — самый оптимальный вариант.
Остальные три позиции занимают «японцы». Так, последнее призовое место досталось вновь пикапу — Nissan Navaro, платформу которого позаимствовали многие производители. К сожалению, новые Navaro на российском рынке не предлагаются.
В ТОП-5 также вошли Toyota Land Cruiser, а также Mitsubishi L200. Эти машины также могут похвастаться своей универсальной проходимостью.
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