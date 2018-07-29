Назван ТОП-5 внедорожников, отличающихся практичностью

Специалисты вывели пятерку самых практичных внедорожников и кроссоверов.

Когда человек выбирает для себя машину, он анализирует множество параметров. Цена, модель, внешний вид — все это, конечно, важно. Однако для многих на первое место выходит практичность автомобиля.

Для внедорожников, кроссоверов это особо актуально. Ведь транспорт должен служить долго, успешно преодолевать препятствия и не ломаться. Чтобы помочь будущему владельцу машины в выборе, специалисты составили ТОП-5 практичных внедорожников.

Открывает его Cadillac Escalade стоимостью от 5 миллионов рублей. Автомобиль практически не замечает препятствий благодаря мотору в 6,2 литра и мощностью 409 лошадиных сил.

Второе место отдано пикапу Chevrolet Silverado. В России данный тип транспорта не очень популярен, а зря. Для многих поклонников охоты и рыбалки Silverado — самый оптимальный вариант.

Остальные три позиции занимают «японцы». Так, последнее призовое место досталось вновь пикапу — Nissan Navaro, платформу которого позаимствовали многие производители. К сожалению, новые Navaro на российском рынке не предлагаются.