Пусть не самый красивый, зато самый надежный. Топ-5 внедорожников

Пусть не самый красивый, зато самый надежный, практичный и удобный, решили эксперты сетевого издания CarsWeek и выбрали пять внедорожников для тех, для кого красота — не главное.

Все приведенные в рейтинге автомобили актуальны для российского рынка. Каждый при качественном и своевременном обслуживании способен проехать без капремонта до 300 тысяч км, поэтому, чтобы распределить машины повышенной проходимости на достойные места рейтинга, в расчет принималось количество обращений их владельцев в сервисные центры.

В итоге первое место досталось премиальному американскому внедорожнику Cadillac Escalade . По мнению потребителей и экспертов автомобиль не только очень надежный и очень комфортный, но и полностью справляется со своими обязанностями. Мотор объемом 6,2 литра с мощностью до 409 лошадиных сил делает внедорожник действительно всепроходимым. Кроме того, его и некрасивым назвать сложно. Зато есть у него один жирный минус — цена, которая стартует с 5 000 000 рублей.

Второе место заслуженно достается еще одному американцу — надежному и практичному пикапу Chevrolet Silverado. Несмотря на то что пикапы в России практически не пользуются популярностью, при определенных условиях они все же удобны в эксплуатации, а данная модель может дать фору многим другим одногруппникам. Мощный мотор, надежная подвеска, высокие проходимые качества сделали его любимцем охотников и рыбаков. Сейчас стоимость автомобиля начинается от 3 315 000 рублей.

Тройку лидеров замыкает представитель японского автопрома Nissan Navara. Рамный внедорожный пикап является очень популярной моделью во всем мире. Причем многие компании используют его платформу в качестве основы для своих моделей. К примеру, на его базе создавался премиальный пикап Mercedes-Benz X-класса. Под капотом Nissan Navara в большинстве случаев вы найдете 2,3-литровый мотор с мощностью до 190 лошадиных сил. К сожалению, с 2015 года модель недоступна в России, но можно рассмотреть вариант приобретения пикапа с пробегом.

Еще один замечательный японский внедорожник — Toyota Land Cruiser. Он заслуженно считается одним из самых надежных автомобилей в мире. Сейчас стоимость данной модели стартует с 3 800 000 рублей.

Пятерку лидеров замыкает самая доступная модель рейтинга, но не самая плохая — всепроходимец Mitsubishi L200. На данный момент машину можно приобрести от 1 560 000 рублей. За эти деньги вы получите внедорожник с просторным грузовым кузовом и пятиместным салоном. Автомобиль комплектуется 5-ступенчатой коробкой передач и силовым агрегатом объемом 2,4 литра с отдачей в 181 лошадиную силу.

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